El jutge ordena que l'exdona de Mainat ingressi a presó

El jutge ha decretat l'ingrés a la presó provisional de l'exdona del productor de televisió Josep Maria Mainat, Ángela Dobrowolski, després que la detinguessin aquest dilluns per provar d'entrar a la casa familiar situada al barri d'Horta-Guinardó de Barcelona, ha explicat la seva defensa.En declaracions a Europa Press Televisió en sortir dels jutjats, els advocats de Dobrowolski han explicat que estudiaran recórrer la presó provisional, decretada per un termini de sis mesos, i que treballaran perquè pugui sortir abans d'aquest temps.Els Mossos han detingut quatre vegades Ángela Dobrowolski: la primera acusada d'intent d'homicidi del seu exmarit, la segona per la falsificació d'uns talons a nom del productor televisiu, la tercera acusada d'un robatori amb força a la casa del productor a Canet de Mar (Barcelona), i finalment la violació de domicili pel qual la Guàrdia Urbana la va arrestar aquest dilluns.

