Un epidemiòleg augura uns nous feliços anys vint després de la pandèmia del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Fa gairebé un any de la irrupció del coronavirus i des de llavors la vida s'ha vist reduïda a la mínima expressió. El contacte físic i social s'ha hagut de sacrificar a favor de prevenir més contagis i més morts. A això cal sumar-li la crisi econòmica i sanitària, i l'impacte emocional en tota la població. Però com altres pandèmies, aquesta també acabarà. Això és el que vaticina l'epidemiòleg social i professor de l'Universitat de Yale, Nicholas Christakis, qui augura que els anys posteriors a la pandèmia seran uns "nous feliços anys 20".Christakis explica a The Guardian que es repetirà el mateix patró que amb la pandèmia de la grip espanyola del 1918 i els posteriors feliços anys 20. "Durant les epidèmies es produeix un augment de la religiositat, la gent es torna més abstèmia, estalvien diners, desenvolupen aversió al risc i estem veient tot això ara, igual que ho hem vist durant centenars d'anys durant les epidèmies", afirma Christakis. Per tant, augura que un cop hagi passat la crisi del coronavirus, vindrà una època de molta socialització marcada pel "llibertinatge sexual", la "regressió religiosa" i on la gent gastarà més.Aquests nous feliços anys 20 que vaticina l'expert no arribaran fins que la societat no hagi tingut temps de distribuir la vacuna i s'hagi aconseguit superar la crisi socioeconòmica. Per això, situa l'horitzó en el 2024 i cap endavant. A més, també preveu que la vacunació almenys duri tot el 2021, i per tant, encara queda bastant de temps havent de complir amb les mesures de protecció (distància, mascareta i neteja de mans).A ulls de l'epidemiòleg el col·lapse econòmic que s'està produint actualment amb la pandèmia també és el mateix que van viure les antigues civilitzacions quan van patir epidèmies. Així argumenta que és "falsa" la idea que la crisi econòmica que ara es produeix sigui conseqüència de les decisions dels governants. "És el virus el que està causant que l'economia s'alenteixi, perquè les economies col·lapsaven fins i tot a les èpoques antigues, quan es produïen les plagues i quan no hi havia un govern dient que s'han de tancar les escoles i els restaurants", apunta Christakis.La desinformació, la divisió i la negació també són característiques molt típiques de les pandèmies. En aquest sentit Christakis adverteix que ja s'ha demostrat que som una societat vulnerable als lideratges pobres, a la manca de coordinació i a la desinformació escampada durant una pandèmia. "Com a societat hem estat molt immadurs", diu l'expert, i afegeix: "Immadurs, i tan típics com altres, no ho podríem haver fet millor". És per això que veu l'any que ara comença, el 2021, com un any que seguirà posant a prova a la població davant del coronavirus i les seves conseqüències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor