Els Mossos denuncien 16 persones per una festa il·legal en una nau de la Zona Franca

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 16 persones per incomplir diverses mesures sanitàries per prevenir els contagis de la Covid-19 quan celebraven una festa il·legal en una nau a la Zona Franca. Segons el cos policial, una d'aquestes persones a més ha quedat detinguda per requeriment judicial.Els agents s'han adreçat a la nau al voltant de les set del matí després de constatar que s'hi estava celebrant una festa i han posat denúncies als assistents de la festa per no complir amb l'ús de la mascareta o incomplir el toc de queda, entre d'altres. L'import de les sancions dependrà de les infraccions que constin a la denúncia, segons fonts policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor