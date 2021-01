Felip VI defensa que tots els espanyols estan «incondicionalment compromesos» amb la Constitució

Felip VI ha fet aquest dimecres una defensa de la Constitució en el seu missatge de la Pasqua Militar: "És el camí lliure i democràticament decidit pel poble espanyol, i tots hi estem incondicionalment compromesos perquè és l'origen de la legitimitat de tots els poders i institucions de l'Estat". El monarca ha destacat que aquesta legitimitat "es renova cada dia, respectant-la i observant-la". A diferència de la ministra de Defensa, Margarita Robles , Felip VI no ha fet cap referència als exmilitars que en un xat parlaven d'afusellar milions d'espanyols. Ha destacat que la Carta Magna "reconeix les llibertats i els drets, i que consagra els valors d'ordre democràtic i també els deures als quals tots estem subjectes".El rei d'Espanya ha dit que aquest ha estat un any "molt dur" i ha lloat la tasca dels militars que durant la crisi del coronavirus han fet "una feina extraordinària", tant dins com fora del territori espanyol.El monarca ha traslladat el reconeixement als membres de les Forces Armades que "amb entrega, valor, lleialtat i humanitat vetllen per la defensa on Espanya ho necessita, juntament amb els aliats". I ha celebrat que malgrat la pandèmia "es compleixen els objectius i se superen els reptes en Defensa, encara que de vegades calguin ajustos".També els ha animat a "continuar desenvolupant" les seves tasques durant el 2021 "al servei de la societat espanyola". El cap d'Estat ha assegurat que sent un "profund orgull de formar part de la família castrense" i els ha traslladat el seu "permanent suport de la corona".A l'acte solemne de celebració de la Pasqua Militar, celebrat al Palau Reial de Madrid i marcat enguany per la pandèmia, hi ha assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

