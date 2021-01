La Moncloa presumeix de l'«estricta neutralitat política» de l'exèrcit espanyol

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expressat aquest dimecres el seu "rebuig" a la "intolerància i deliris" dels exmilitars que en un xat parlaven d'afusellar milions d'espanyols. En el seu discurs davant del rei Felip VI en l'acte solemne de la Pasqua Militar, Robles ha afirmat que "ningú té dret, i menys qui un dia va vestir l'uniforme de les Forces Armades, a perjudicar l'immens prestigi que té l'Exèrcit".En una crítica velada, la ministra ha dit que el grup d'exmilitars són "una insignificant minoria que només es representa a si mateixa" i els ha acusat de "buscar publicitat i un protagonisme que ni mereixen ni tenen". Ha dit, també, que l'exèrcit espanyol es guia "per la més estricta neutralitat política".Robles lamentat que aquests antics membres de les forces armades espanyoles, que criticava el govern de coalició entre PSOE i Podem i demanava "afusellar 26 milions de fills de puta", "qüestionen de manera irresponsable les bases de la convivència" i que això "només mereix el rebuig més absolut per la intolerància, els deliris i un total allunyament dels valors castrenses".La titular de Defensa ha contraposat aquestes actituds a la dels membres de l'Exèrcit que, durant la pandèmia, ha actuat amb "exemplaritat fent feines dures". Ha destacat com han "muntat hospitals desinfectat residències i mercats centrals, rastrejant contagis o acompanyant els que estaven sols". "Tot això de manera callada, sense buscar protagonisme, fent gala dels valors que presideix el comportament del nostre Exèrcit i Forces Armades", ha afegit.També ha destacat que es guien "per la més estricta neutralitat política" i defensant "si fos necessari amb la seva vida la Constitució, els valors, principis i drets que hi estan reconeguts".

