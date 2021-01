Polèmica per les aglomeracions a la cavalcada de Reis a València

Esta imagen y sus consecuencias eran evitables si se hubieran cumplido las recomendaciones de Sanidad. Debía evitarse a toda costa la concentración de personas. Lamentable. https://t.co/GYT0UoGZ1o — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) January 5, 2021

Polèmica per la cavalcada de Reis de València. Les imatges de les aglomeracions de centenars persones durant l'acte aquest dimarts a la nit han desencadenat una baralla entre els principals socis de govern al consistori, el PSPV i Compromís (i que també són socis al capdavant de la Generalitat valenciana). A més que l'oposició també ha aprofitat per carregar contra l'executiu municipal.La cavalcada de Reis havia de ser "secreta" i "online", però així i tot centenars de persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament de València per esperar l'arribada dels Reis d'Orient a l'acte de recepció celebrat al Saló de Cristall del Consistori. Per les condicions de seguretat i prevenció derivades de la pandèmia, la recepció al Saló sí que va tenir unes característiques especials i es va celebrar sense la presència de públic, per evitar els contagis.Tanmateix, l'aglomeració de persones sí que es va produir a les portes de l'Ajuntament, fet que ha aixecat retrets entre els socis de govern i una pluja de crítiques per part de l'oposició (PP i Cs) a l'organització de la festa, que depenia de l'àrea de Cultura Festiva, en mans de Compromís.En aquest sentit, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat en un missatge publicat a Twitter que la imatge de les persones concentrades a la plaça i les seves conseqüències "eren evitables si s'haguessin complert les recomanacions de Sanitat". "Havia d'evitar la concentració de persones", ha remarcat, alhora que ha titllat aquests fets de "lamentable".En resposta al missatge de Barceló, la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra -de Compromís-, va afirmar: "Sí, lamentable. I també evitable, consellera ...". A més, Oltra va titllar d'"incomprensible" l'aglomeració de persones i va afegir: "No podem callar en la situació de gravetat que estem vivint".Per la seva banda, la vicealcaldessa de València Sandra Gómez -del PSPV- ha recordat a Oltra que ella mateixa "havia demanat a companys" de la vicepresidenta "que anul·lessin els autobusos" i ha apuntat: "Per lleialtat no he airejat públicament la discrepància com tu contínuament fas. Però és inassumible que a sobre culpabilitzis a la consellera d'un acte organitzat per un company teu".En aquest mateix sentit, el portaveu socialista i regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha manifestat que l'arribada dels Reis d'Orient "no s'hauria d'haver realitzat", i també ha afirmat que "la intenció dels responsables que l'organitzaven segur que no era que passés això, però cal ser coherents i prudents".Finalment, el síndic del PSPV a les Corts, Manolo Mata, en un missatge en aquesta mateixa xarxa social acompanyat d'una imatge de la concentració de persones davant l'arribada dels Reis, va assenyalar: "Crec que el millor és callar".L'oposició municipal també s'ha sumat a les crítiques per la planificació de l'esdeveniment. Així, la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha manifestat que les imatges de les concentracions de persones són "molt preocupants" i ha lamentat que "no s'hagi adoptat cap mesura de seguretat de distanciament i protecció quan les dades de la pandèmia són alarmants".Per la seva banda, el portaveu de Cs al consistori, Fernando Giner, ha assegurat que el seu grup demanarà explicacions en junta de portaveus i presentarà preguntes a la comissió de Cultura Festiva per saber "fins a quin punt hi havia consens per part de totes les delegacions, per part de Policia Local i Cultura Festiva, perquè aquest acte s'organitzés com s'ha organitzat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor