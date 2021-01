Llum verda a la segona vacuna contra la Covid a Europa

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat llum verda a la vacuna de Moderna contra el coronavirus. Després de l'avaluació del comitè de científics, el regulador europeu ha recomanat aquest dimecres l'autorització comercial de la que es converteix en la segona vacuna per combatre la Covid-19 aprovada a la Unió Europea.S'espera que la Comissió Europea autoritzi la vacuna de Moderna en les pròximes hores o dies. Brussel·les ja ha comprat anticipadament 160 milions de dosis a Moderna, que se sumen als 300 milions de dosis ja adquirides a Pfizer-BioNTech.Segons recull l'EMA en un comunicat, la vacuna de Moderna ha demostrat en els assajos una eficàcia del 94,1% contra la covid-19. Aquest vaccí s'administra en dues injeccions al braç, amb 28 dies de diferència.El comitè de medicaments humans de l'EMA ha avaluat les dades sobre la qualitat, seguretat i eficàcia de la vacuna i ha recomanat per consens que la Comissió Europea concedeixi l'autorització de comercialització condicional. Segons l'EMA, això garantirà que als ciutadans de la UE que la vacuna compleix amb els estàndards europeus.La directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, ha assegurat que aquesta vacuna aporta "una nova eina per superar l'emergència actual". "És un testimoni dels esforços i el compromís de tots els implicats el fet que tinguem aquesta segona recomanació de vacuna positiva poc menys d'un any després que l'OMS declarés la pandèmia", ha afegit.

