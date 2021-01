2021, un any important per la ciència també més enllà de la pandèmia: què ha d'arribar?

. Els equips de recerca comencen elaborant un projecte que ha de superar la selecció de la competència, en qualitat i especialitat. Després, cal desenvolupar-lo. L'any que ha acabat ha abocat molts científics a solucionar la pandèmia . Així i tot, hi ha altra recerca en marxa del que les revistes científiques més generalistes se'n fan ressò. Us en fem una tria de la selecció que històricament prepara la revista Nature per minvar la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. A la cimera pel clima programada pel novembre a Glasgow (Regne Unit), veurem si els compromisos de la Unió Europea, la Xina, i, de nou, els Estats Units són realistes per a arribar a les zero emissions entre 2050 i 2060.. Quan el president sortint va treure el país dels acords de París, l'endemà del seu nomenament ja es va comentar que no serviria de gaire si no era reelegit, donats els terminis requerits. En campanya, Biden va prometre esmenar la situació i reintegrar en la governança la mitigació de l'emergència climàtica. Per fortuna per a tots, aquest és un dels canvis en què ja treballa l'equip entrant al govern d'aquest país., potser no s'arribarà a conèixer encara la font, però les passes que es donaran en aquest camí aportaran nova informació. Aquest gener, un grup de treball format per epidemiòlegs, viròlegs i investigadors en salut pública i animal —impulsat per l'Organització Mundial de la Salut—, comença la seva recerca a Wuhan, la ciutat xinesa on es van identificar per primera vegada les infeccions pel coronavirus SARS-CoV-2., visitat per la major part de les primeres persones en què es va detectar la Covid-19. A partir d'aquí es resseguiran els seus viatges a través de la Xina i l'estranger. Localitzar els orígens del virus pot trigar anys, però en l'entretant pot emergir nova informació., l'any proppassat es va autoritzar la inoculació de les primeres. Però se'n desenvolupen altres . Per l'interès que desperten, cal esmentar les de les farmacèutiques Novavax i Johnson & Johnson (d'Estats Units) —en fase III d'assaigs clínics—, perquè poden ser més fàcils de distribuir que les basades en RNA de Pfizer–BioNTech i Moderna, que requereixen molt baixes temperatures de conservació. A més, la segona, només necessita una dosi, mentre que les que hi ha ara en ús en demanen dues. També es pot generalitzar l'aplicació de la vacuna d'Òxford-Astra Zeneca, ja inoculada al Regne Unit, i també més fàcil de distribuir.. El febrer hi hauria d'arribar la sonda xinesa, que duu un orbitador, un lander i un rover. Amb l'equipament de càmeres, radar i analitzadors de partícules que transporten, es vol trobar aigua i signes de vida en el planeta veí. També hi ha missions en camí d'Emirats Àrabs Units i d'Estats Units.. Es pretén de repetir l'èxit del telescopi Hubble llançat el 1990, que va revolucionar l'astronomia. En ser fora de l'atmosfera terrestre ha permès aprofundir en el coneixement de l'enorme quantitat de galàxies que conformen l'univers profund. I en radioastronomia s'exploren formes de detectar ones gravitacionals aprofitant els púlsars ; perquè la determinació precisa del pols podria permetre de detectar ondulacions d'ona llarga produïdes per parells de forats negres supermassius mentre orbiten en el centre de galàxies distants.. L' anomenat Pla S en permetria l'accés immediat després de ser publicats, en el cas de resultats de la recerca finançada amb diners públics. Tot i ser una idea en principi igualitària, cal veure si la responsabilitat econòmica passa dels lectors als qui publiquen. I, per descomptat, caldrà veure si s'esvaeix la incertesa que el Brèxit genera en el finançament i l'intercanvi científic en la recerca.. L'àmplia generalització en l'ús de la vacuna proporcionarà la perspectiva sobre la seva efectivitat, i potser farà confiar als qui en tenen recel. Però és clar, res a fer si la gestió de la vacunació no és extensiva com per arribar al gruix suficient de persones que permeti assolir aviat la immunitat de grup.

