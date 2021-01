El primer premi del sorteig de Reis rega Catalunya: comprova aquí els teus números

La sort torna a somriure Catalunya en el darrer sorteig de loteria d'aquestes festes. El sorteig de Reis, El Niño, ha esquitxat nombroses localitats catalanes amb els tres premis principals. El primer (19570), dotat amb 200.000 euros, ha caigut a Barcelona, Castelldefels, Badalona, Sallent, Girona i Lloret de Mar.El segon (03436) també ha caigut a Barcelona. I, per últim, el tercer (05587) que ha estat molt repartit: Castelló d'Empúries, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Fost de Campsentelles, Torelló, Barberà del Vallès, Lleida, Les (Val d'Aran), Les Borges el Camp o diverses administracions de Barcelona, entre d'altres punts.En l'edició del sorteig de Reis d'aquest any, els catalans han fet una despesa de 85,9 milions d'euros, un 0,57% més que l'any passat i una despesa mitjana per habitant de 11,05 euros.Per demarcacions, a Barcelona la despesa ha estat de 62,5 milions d'euros, un 0,67% més i una mitjana de 10,88 euros. A les comarques de Girona, les vendes han caigut un 6,35%, fins als 6,68 milions d'euros, el què representa una despesa mitjana de 8,55 euros. A les comarques de Lleida, les vendes han retrocedit un 4,56%, fins als 8,36 milions d'euros, és a dir, 19,08 euros de mitjana, mentre que a les de Tarragona s'han venut 8,38 milions, un 12,3% més. La despesa mitjana per persona ha estat de 10,27 euros.

