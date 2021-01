El Govern confirma que les classes es reprendran dilluns que ve

La variant de covid afecta un percentatge considerable de menors

Per Cassandra el 6 de gener de 2021 a les 11:31 0 0

Una vegada més conselleria de salut (erc) se la juga a costa de vides, passant per damunt dels pronòstics i dels consells dels experts. Després rectifiquen perquè no tenen més remei però, aleshores, de quantes defuncions evitables se'ls pot exigir responsabilitat? Com pot ser que a Catalunya, amb el prestigi de seny i coneixement de la seva societat quedi supeditada a arbitris de tanoques de manual? Com hem deixat que tants vividors incompetents maneguin les nostres vides? A interès dels catalans no decideixen. Això queda clar.