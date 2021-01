Assolida la temperatura més baixa mai abans registrada a Catalunya

🥶 El mercuri segueix baixant i ja s'han assolit els -32,8 °C 🌡



▶️ Podeu consultar les dades en directe a la pàgina web de Meteo Valls d'Àneu: https://t.co/PVVTJ3mLqu pic.twitter.com/gDTNjeFXoL — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 6, 2021

Nit històrica. Els amants de la meteorologia han viscut un moment memorable entre aquesta nit i primera hora del matí d'aquest dimecres 6 de gener. L'estació del Clot del Tuc de la Llança, al Pallars Sobirà, registrava sobre la una de la matinada una temperatura de 32,1 graus sota zero. Segons ha informat el Projecte 4 Estacions, és la temperatura més baixa mai registrada a tot l'estat espanyol, superant els -32°C que es van assolir a l'Estany Gento, també al Pallars, el 1956.El mercuri, però, no s'ha quedat aquí. Amb el pas de les hores ha continuat baixant fins que el marcador en directe de Meteo Valls d'Àneu s'ha situat per sota dels -34°C.

