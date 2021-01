Les flagrants faltes d'ortografia dels Mossos en una publicació que la xarxa no ha deixat escapar

La publicació dels Mossos a Instagram amb faltes d'ortografia.

Un petit error a les xarxes socials es pot pagar molt car. Més encara si gestiones un compte amb centenars de milers de seguidors. És el cas dels Mossos d'Esquadra, que aquest dimarts van compartir a Instagram unes infografies amb consells per l'onada de fred. En una d'elles, s'hi podia llegir (cita textual): "Si teniu que fe servir el cotxe porteu cadenes i roba d'abric".Malgrat que la publicació va estar disponible poc més d'una hora, van ser molts els usuaris que van criticar que un compte oficial de la Generalitat com el dels Mossos publiqués material carregat de faltes d'ortografia. La mateixa policia catalana, conscient dels errors, va esborrar el post i va explicar que es tractava d'una infografia en procés d'elaboració i que s'havia publicat per error. Ja era tard: la xarxa no ho havia deixat escapar.

