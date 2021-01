Oriol Mitjà i una vintena d'experts demanen endarrerir la tornada a l'escola davant una situació «descontrolada»

El document també preveu que aquestes xifres "empitjoraran en els pròxims dies", tal com han estimat diversos models matemàtics i també han exposat les autoritats sanitàries en les últimes intervencions públiques. Una situació que es podria veure afectada directament per la nova variant del coronavirus detectada al Regne Unit. "La nova soca ha demostrat tenir una infectivitat 24% superior a la variant prèvia en el grup de població de 0-9 anys i d'un 14% en el grup de 10- 19 anys" han explicat.És per això que creuen que els nens i nenes tenen "més possibilitats" de portar el virus a les llars, així com transmetre'l. En aquest sentit, han recordat que Anglaterra ja ha optat per tancar les escoles i optar per la formació telemàtica amb l'objectiu de "contenir l'expansió" de la nova variant detectada. "Avui mateix el Departament d'Educació de la comunitat d'Aragó, ha posposat per raons similars el retorn escolar fins a febrer", subratlla el document.Els experts asseguren que en els últims mesos, les mesures orientades a la restricció de la mobilitat i el contacte social han funcionat "adequadament" amb beneficis clars. En el cas de les escoles creuen que – davant la manca d'evidència científica definitiva - el que procedeix és aplicar el principi de precaució i anticipar-se als "danys" que poden causar.D'aquesta manera, critiquen que "a una setmana per a la tornada" les autoritats educatives i sanitàries no han fet públic "cap pla pel que fa a la contenció de la pandèmia a les escoles". "Si es decideix mantenir les escoles obertes, és de vital importància que se segueixi un protocol detallat, si s'opta per tancar-les i passar a una educació telemàtica, cal informar amb antelació a les famílies d'1,5 milions d'escolars", subratllen. El document està firmat per experts com Salvador Macip, Oriol Mitjà o Alex Arenas.