L'expresident de Foment Gay de Montellà tancarà la llista del PP el 14-F

Joaquim Gay de Montellà, expresident de Foment del Treball, tancarà la llista del Partit Popular en les eleccions del 14-F. D'aquesta manera, l'empresari s'afegeix als fitxatges que darrerament ha anat fent la formació conservadora. En dies recents es va anunciar el pas de Lorena Roldán de Ciutadans als rengles populars per anar de número dos d'Alejandro Fernández i de la regidora Eva Parera , exdirigent d'UDC i ara a Barcelona pel Canvi amb Manuel Valls, que anirà de tres.El PP s'apunta ara un nom de l'empresariat que va presidir la gran patronal en ple procés sobiranista i que sempre va tenir ambicions polítiques. En algun moment, el seu nom va sonar com a possible ministre en el govern de Mariano Rajoy. Gay de Montellà va liderar els ector més hostil al procés sobiranista, que Foment va arribar a titllar de "cop d'estat jurídic" el juliol del 2017. En aquells mesos de gran tensió política, l'aleshores president de Foment va escenificar un suport sense matisos al govern espanyol.No sempre havia estat així. L'empresari havia coquetejat uns anys abans amb posicions reivindicatives, expressant el seu suport a un pacte fiscal per assolir una nova relació entre Catalunya i l'Estat. Això era el 2012. Més endavant, el desembre del 2014, va arribar a dir que "el pacte fiscal se'ns queda curt". Després de l'1-O, es va deixar veure manifestant-se per Barcelona amb la bandera espanyola.L'etapa final de Gay de Montellà al capdavant de Foment va ser controvertida, amb un intent d'ajornar la seva sortida i de deixar l'organització patronal en mans d'algú de la seva línia. També va voler preservar el seu estatus dins de la CEOE, la patronal espanyola. Però el cert és que la seva estrella ja declinava. El seu pes en el si de l'empresariat català és en aquests moments força reduït.

