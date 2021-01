Alemanya endureix les mesures i manté les escoles tancades

reunions privades i personals només es podran celebrar amb una persona externa al nucli familiar o al cercle d'amistats que a Alemanya consideren la bombolla de proximitat. Les restriccions de les reunions privades acordades el passat novembre van ser molt més laxes durant les festes nadalenques.

Alemanya endureix les restriccions per frenar la pandèmia de coronavirus i manté diverses de les mesures que es van implementar el passat novembre fins el 31 de gener. El govern d'Angela Merkel ha determinat aquest dimarts que els comerços, les escoles i altres locals de caràcter no essencial romandran tancats fins a finals de mes per l'augment de contagis arreu del país.El govern federal ha establert una nova restricció que afecta les zones amb major incidència de contagis de la Covid-19: totes aquelles persones que resideixin en una localitat, municipi o zona urbana amb una incidència del virus superior a 200 no es podran moure en un radi de quinze quilòmetres a la rodona. Només es podrà trencar aquesta restricció per motius urgents.A més, les

