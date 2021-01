L'OMS permet ajornar la segona dosi de la vacuna com a màxim 42 dies

El Grup d'Experts sobre Immunització de l'OMS argumenta que aquest interval de sis setmanes per posar la segona dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech es basa en les dades clíniques disponibles. Tot i això, admeten que les evidències són "interines" i que revisaran les seves recomanacions si hi ha canvis.



L'OMS ha remarcat que aquesta recomanació només aplica per la vacuna de Pfizer-BioNTech, l'única autoritzada a la Unió Europea en aquests moments.

L'Organització Mundial de la Salut permet ajornar la segona dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech com a màxim fins a 42 dies en "circumstàncies excepcionals" en què hi hagi problemes de subministrament.El cap del Grup d'Experts sobre Immunització de l'OMS, Alejandro Cravioto, ha assegurat que es pot endarrerir la injecció de la segona dosi més enllà dels 21-28 dies recomanats per "maximitzar" el nombre de persones vacunades amb la primera dosi fins a un màxim de 6 setmanes. "És una decisió en mans de les autoritats", ha puntualitzat Cravioto. Alguns governs a la Unió Europea, com el d'Alemanya, estan estudiant l'ajornament de la segona dosi per intentar vacunar més gent en la primera ronda.

