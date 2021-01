Les patronals de l'oci nocturn reclamen que sigui delicte assistir a festes il·legals que puguin causar contagis

A la carta, adreçada al ministre de Justícia espanyol, Juan Carlos Campo, indiquen que la nova tipificació "hauria d'anar acompanyada de campanyes de sensibilització per instruir a la població de la necessitat de no fer cap acció que pugui comportar un contagi".D'aquesta manera, consideren que es podria permetre la reactivació de les activitats legals actualment clausurades perquè "es pot pensar que són una font de contagi, però realment no ho són".Amb la reforma legal "tots els assistents a aquestes activitats prendrien moltes més precaucions per evitar contagis, assistirien només a activitats legals i aquestes serien supervisades de forma estricta pels titulars", asseguren.Acaben la carta demanant al Consell de Ministres que tramiti el projecte de llei de reforma del Codi Penal per introduir "com a delicte de perill abstracte aquelles conductes imprudents susceptibles de provocar o propiciar una transmissió de malalties o epidèmies".