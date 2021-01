Les mesures per evitar contagis de la Covid deixen fora de joc la grip

Altres notícies que et poden interessar

Sembla que el coronavirus ha desbancat la grip aquest hivern. La incidència del virus ha estat gairebé nul·la, i els especialistes esperen que així continuï les pròximes setmanes. D'aquesta manera, els hospitals catalans que han tractat infeccions respiratòries agudes no han trobat cap cas de virus gripal, segons les dades recollides fins a finals de desembre. Això sí, el 93% dels pacients amb infeccions d'aquest tipus tenien Covid i la resta, eren per altres virus.I com s'explica això? El fet és que les mesures per evitar contagis amb el coronavirus també han servit amb la grip. L'ús de mascareta, les mesures d'higiene, la distància i la ventilació són elements que propicien que la grip encara no hagi irromput. A més, també s'ha de destacar un increment de les vacunacions de la grip aquesta temporada. Per tot plegat, segons recull el 324, els experts confien que aquesta afecció respiratòria tingui molta menys presència.La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Generalitat comprova cada setmana la situació de la grip per anticipar l'arribada de l'epidèmia anual. Segons la informació que han recollit, durant la setmana del 21 al 27 de desembre es van analitzar 20 mostres de casos sospitosos, però cap de grip, sí que 3 d'ells van resultar ser Covid-19 i un altre tipus de coronavirus.Durant l'última setmana del 2020 la taxa d'incidència de la grip a Catalunya ha estat de 0,82, menys d'un cas per cada 100.000 habitants. La primera setmana de gener del 2021 també es manté baixa la taxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor