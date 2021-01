Un estudi assegura que pensar en èxits passats ajuda a reduir l'ansietat i la depressió

nvestigadors de la Universitat de Califòrnia (Estats Units) han evidenciat que pensar en èxits passats ajuda a reduir l'ansietat o depressió en èpoques difícils, com la que moltes persones estan vivint actualment per la pandèmia de la Covid-19. Per assolir aquesta conclusió, publicada a la revista elife, els experts van provar les habilitats en presa de decisions de més de 300 adults, incloses persones amb trastorn depressiu major i trastorn d'ansietat generalitzada. En la presa de decisions, les persones, sovint sense ser-ne conscients, utilitzen els resultats positius o negatius de les seves accions anteriors per prendre una decisió.Els investigadors van trobar que els participants de l'estudi els símptomes es creuen amb l'ansietat i la depressió, com preocupar-se molt, sentir-se desmotivats o no sentir-se bé amb ells mateixos o amb el futur, van tenir més problemes per adaptar-se als canvis a l'hora de dur a terme una tasca en la qual se simulava un entorn volàtil o que canvia ràpidament.Per contra, els participants de l'estudi amb pocs o cap símptoma d'ansietat i depressió, van aprendre més ràpidament a adaptar-se a les condicions canviants segons les accions que havien pres anteriorment per aconseguir els millors resultats disponibles."Això no vol dir que les persones amb ansietat clínica i depressió estiguin condemnades a una vida de males decisions. Per exemple, els tractaments individualitzats, com la teràpia cognitiu-conductual, podrien millorar tant les habilitats de presa de decisions com la confiança en centrar-se en els èxits passats, en lloc dels fracassos", han postil·lat els investigadors.