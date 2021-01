L'ANC recull firmes per pressionar els partits amb la via unilateral pel 14-F

⬛️⬜️ El 14-F, l'independentisme podria superar el 50%. Cal aprofitar aquesta oportunitat per empènyer els partits a fer efectiva la República catalana!



✍️ Signa el compromís i promou el vot massiu i inequívoc cap a la independència https://t.co/1mR7f3hMo9 #XarxaIndependència pic.twitter.com/Js0fOlewCu — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 5, 2021

L'Assemblea Nacional de Catalunya inicia una campanya de recollida de firmes per a signar el compromís amb la independència i la via unilateral. Aquesta iniciativa forma part del marc de pressió que l'ANC vol fer als partits independentistes de camí a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. En un comunicat, l'entitat assegura que "l'independentisme podria superar el 50%" en els pròxims comicis.És per això que des de l'ANC reclamen a la societat civil que "aprofiti aquesta oportunitat per empènyer els partits i les institucions a fer efectiva la república catalana". L'organització independentista té preparades diverses activitats, campanyes i iniciatives fins a mitjans de febrer per intentar marcar "i fiscalitzar" els partits independentistes per a les pròximes eleccions.L'objectiu de l'ANC amb aquestes iniciatives, tal com van determinar el passat novembre, és que els electors puguin comparar els compromisos electorals dels partits i les seves accions i es compromet a "fer el seguiment d'aquesta legislatura a través de la fiscalització". A més, planteja formar un govern independentista, si ho permet la composició parlamentària encara que no s'assoleixi la majoria de vots a les urnes, que no suposi "una situació de bloqueig com la que es va viure després de les eleccions del 27 de setembre del 2015"

