Els Reis de l'Orient no fallen malgrat la pandèmia

En representació de tots els petits, els han donat la benvinguda i els han transmès un missatge molt important: els esperen a casa per rebre els regals

L'arribada dels Reis a la capital catalana Foto: Ajuntament de Barcelona

Les mesures de seguretat a les cavalcades de Catalunya Foto: Martí Urgell

Els Reis Mags d'Orient arriben a Catalunya en una jornada excepcional i per a una nit atípica marcada pel coronavirus però plena de màgia i il·lusió. La seva visita a totes les ciutats catalanes s'ha vist condicionada per les restriccions de la pandèmia i enguany no es podran gaudir de les cavalcades plenes de gent.Uns 300 infants, fills i filles dels sanitaris de Barcelona, han estat els afortunats de poder rebre els Reis a la capital catalana.Tot i les restriccions per la pandèmia, moltes ciutats han celebrat una cavalcada per l'arribada dels Reis Mags. La majoria, però, han estat sense públic massiu i amb molts pocs veïns. TV3 ha emès aquesta tarda un programa especial per fer el seguiment de les rues a tot el territori, centrant-se principalment en Barcelona. La històrica cavalcada de la capital no seguirà el seu recorregut habitual i se situarà al Fòrum, en un espai on els Reis preparen els regals.L'arribada dels Reis de l'Orient als municipis i territoris de Catalunya s'ha celebrat amb mesures de seguretat per la pandèmia, però els més petits de casa han pogut veure diverses carrosses, parlar amb ells, demanar regals o gaudir de l'esperit màgic d'aquesta nit. A Tarragona ho han fet per mar, atracant al Moll de Costa del Serrallo, on han estat rebuts per l'alcalde, Pau Ricomà i el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep M. Cruset.Terrassa, Olot, Sant Celoni, Sabadell, Girona, els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, a les comarques interiors... els Reis han arribat a Catalunya amb un missatge d'esperança i milers de regals per als infants.

