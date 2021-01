Tres detinguts per la salvatge agressió d'un menor a Barcelona

Necesario difundir a esta gente 🤦‍♂️ pic.twitter.com/chaYlIelIT — ceciarmy (@ceciarmy) January 4, 2021

El chaval está bien pic.twitter.com/uZomxTuuMr — ceciarmy (@ceciarmy) January 5, 2021

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels autors de l'agressió grupal a un noi menor d'edat a Barcelona. El primer dels detinguts es va lliurar a comissaria després del gran ressò de les imatges i poques hores després que la policia catalana anunciés que obria una investigació. Tots tres passen aquest dimecres a disposició de la Fiscalia. A banda, els Mossos ja han identificat la resta del grup que apareix en les imatges i ha recuperat i retornat el telèfon mòbil a la víctima. No es descarten més detinguts.L'agressió es va produir cap a dos quarts de vuit de la tarda del 3 de gener a prop de Can Batlló, al barri de Sants de Barcelona. El vídeo dels fets, molt dur, s'ha viralitzat en les últimes hores.Al vídeo es pot veure com el grup fa diversos cops de puny i puntades de peu a la víctima, que al final aconsegueix escapar amb la samarreta estripada. L'endemà de l'incident, el 4 de gener, el jove va denunciar l'agressió i el robatori a comissaria. També va compartir un vídeo a Instagram agraint l'allau de missatges de suport que està rebent.

