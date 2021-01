Detingut un dels autors de l'agressió en grup a un menor al barri de Sants de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels autors de l'agressió grupal a un noi menor d'edat a Barcelona després que s'hagi lliurat a la policia. Els agents continuen fent gestions per localitzar la resta del grup. Cap a dos quarts de vuit de la tarda del 3 de gener un grup de joves va agredir un noi menor d'edat i li van robar el telèfon mòbil. Els fets van tenir lloc prop de Can Batlló, al barri de Sants de Barcelona.L'agressió es va enregistrar en vídeo i es va difondre a les xarxes, on s'ha viralitzat. Al vídeo es pot veure com el grup fa diversos cops de puny i puntades de peu a la víctima, que al final aconsegueix escapar. L'endemà de l'incident, el 4 de gener, el jove va denunciar l'agressió i el robatori a comissaria. Hi ha una investigació oberta per tal d'identificar els agressors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor