Yolanda Díaz demana que es rellevi ja Salvador Illa com a ministre de Sanitat

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat que es rellevi Salvador Illa com a ministre de Sanitat amb "rapidesa". "El que crec és que seria convenient actuar amb rapidesa perquè ja estem en campanya. Avui ja és campanya electoral a Catalunya", ha afirmat la ministra d'Unides Podem en una entrevista a The Huffington Post publicada aquest dimarts.Díaz ha defensat que "la pandèmia requereix tota la concentració, l'ànim, la intel·ligència i l'entrega". "El que m'agradaria és que es prengués una decisió amb promptitud", ha dit, i ha remarcat que competeix al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Díaz és la primera ministra que expressa públicament que caldria substituir Illa per la seva designació com a candidat del PSC al 14-F.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor