El País Valencià endureix mesures: toc de queda a les deu de la nit i tancament de restauració a les cinc

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts set noves mesures davant l'evolució de la pandèmia de coronavirus en l'autonomia, que inclouen la prolongació del tancament perimetral de la Comunitat, s'afegeix el concret d'altres 26 municipis i s'avança el toc de queda nocturn a les 22.00 hores.A més, es decreta el tancament de l'hostaleria a tota la Comunitat a les 17.00 hores, es prohibeix fumar a les terrasses dels establiments i a les taules no hi podrà haver més de quatre comensals. Es redueix al 30 per cent l'aforament permès en tots els comerços i el nombre màxim de persones en les reunions socials seguirà sent de sis.Així ho ha anunciat després d'una reunió de la Comissió Interdepartamental, i davant les últimes xifres d'evolució que reflecteixen una situació "greu i preocupant", amb un augment de la incidència d'un 17% en dues setmanes, un creixement de l'hospitalització del 52 % i amb 196 morts en una setmana.No obstant això, aquestes mesures no afecten la tornada a escola ja que, segons ha avançat el president, els alumnes seguiran en les aules a partir del 7 de gener ja que els experts coincideixen que són espais segurs i "no podem deixar que el virus segueixi perjudicant el seu futur".En aquest sentit, ha demanat als pares que confiïn en la seguretat dels centres, ha agraït a tota la comunitat educativa el seu treball "impagable" per mantenir els centres oberts i ha apuntat: "Està en joc la igualtat i futur de la societat". Les mesures entraran en vigor a partir del dijous i fins al 31 de gener i ha anunciat per aquest mateix dijous una reunió amb els agents socials per concretar un pla d'ajudes amb els sectors més afectats per tal de protegir la salut, els treballs ja les empreses.Els municipis afectats pel tancament perimetral, amb incidència "crítica" i durant 14 dies, són, en la província de Castelló: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja i Xèrica; a Alacant: Alcoi, Castalla i Polop ia València: Llíria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarcas, Quatretonda, Canals, Benigànim, Xest, Moixent, Anna i Bonrepòs i Mirambell.