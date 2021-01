Canviar els tempos de les dosis de les vacunes contra la Covid pot posar en «risc» la salut

L'Agència de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA, amb les sigles en anglès), que és l'autoritat competent al país per autoritzar les vacunes i fàrmacs, s'ha mostrat reticent a la idea de canviar les dosis de les vacunes disponibles contra la Covid després que alguns països hagin plantejat la possibilitat de modificar les dosis en la seva administració, com és el cas d'Alemanya. El país germànic contempla la possibilitat d'espaiar en el temps la segona dosi amb l'objectiu de poder posar la primera al major nombre de persones possibles.



Davant d'això, la FDA, ha avisat que qualsevol mena de canvi en la dosificació pot posar "en risc" la salut pública. "Actualment és prematur suggerir canvis en les dosis o en els programes autoritzats per la FDA sobre aquestes vacunes i aquests suggeriments no es basen sòlidament en l'evidència disponible. Sense dades apropiades que suportin aquests canvis en l'administració de vacunes, correm un perill significatiu de posar en risc la salut pública, el que afebleix els esforços històrics de vacunació que s'estan realitzant per a protegir a la població de la Covid", han assenyalat des de l'Agència.

Les dades disponibles continuen sostenint que la vacuna s'ha d'administrar en dues dosis específiques i en intervals específics. Així, per a la vacuna de Pfizer i BioNTech l'espai temporal és de 21 dies entre la primera i la segona dosi, mentre que per la vacuna de Moderna és de 28 dies l'interval."Hem vist que les dades en els informes de les companyies sobre la primera dosi normalment es malinterpreten", avisen des de la FDA. Expliquen que dels assajos de la fase 3, el 98% dels participants en l'assaig de la vacuna de Pfizer i BioNTech, i el 92% dels participants a l'assaig de Moderna, van rebre dues dosis de la vacuna en un interval de tres o quatre setmanes, respectivament. De fet, els participants que no van rebre dues dosis de la vacuna dins d'aquest mateix interval de temps van tenir seguiment només durant un període molt curt. "Per tant, no podem concloure res definitiu respecte la duració de la protecció després d'una sola dosi de la vacuna", ha avisat l'organisme nord-americà.A ulls de la FDA és "preocupant" aplicar només una dosi única i/o administrar menys de les dosis estudiades als assajos clínics sense saber "realment el que protegeix la vacuna". Defensen que aplicar canvis sense una base científica que ho sostingui pot exposar a les persones a situacions de major risc pensant que estan completament protegides quan potser no sigui així.

