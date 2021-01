La CUP reclama una taula de partits per abordar conjuntament la gestió de la pandèmia

La CUP ha reclamat la celebració d'una taula de partits per abordar, conjuntament, la gestió de la pandèmia del coronavirus. La candidata a les eleccions del 14-F, Dolors Sabater, i el diputat parlamentari Vidal Aragonès han la constitució d'una nova taula perquè les formacions aportin idees per pal·liar la crisi sanitària, econòmica i social. "Volem treballar conjuntament per superar la crisi de país", ha subratllat Sabater, que ha afegit que el Govern en funcions està sent "incapaç" de planificar i preveure amb "sentit comú". Sabater i Aragonès també han reclamat que el Govern no prengui en solitari la decisió sobre la viabilitat de celebrar les eleccions el 14-F.Sabater ha constatat que l'endarreriment en el procés de vacunació demostra la "ineficàcia" del Govern en funcions, i ha reclamat que la sanitat privada es posi "a disposició del bé públic".Per altra banda, Aragonès ha reclamat "criteris objectius" per decidir si es poden celebrar les eleccions el 14-F, o bé si s'han d'endarrerir per culpa de la tercera onada de la pandèmia de la covid-19. El diputat parlamentari ha exigit, en aquest sentit, que la decisió no passi tan sols pels dos partits que donen suport al Govern -JxCat i ERC-, sinó que es garanteixi la participació de totes les forces polítiques.En aquesta línia, Aragonès ha diferenciat la taula de partits que proposa la CUP per prendre aquesta decisió de la taula de partits que ja existeix per parlar de la celebració i el desenvolupament dels comicis. "Són dues taules absolutament diferents", ha argumentat Aragonès. La taula de partits ja creada es reunirà la setmana que ve. S'espera que entre el 14 i el 15 de gener es prengui la decisió sobre la viabilitat de celebrar les eleccions just un mes després, el 14-F.

