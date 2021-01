Ayuso també privatitza la vacunació contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

La Comunitat de Madrid, presidida per Isabel Díaz Ayuso, ha decidit privatitzar la vacunació contra el coronavirus amb la contractació de la Creu Roja perquè doni un "servei de suport" en la campanya que va donar el tret de sortida el 27 de desembre de 2020. Segons ha avançat Eldiario.es , el govern autonòmic madrileny ha concedit un contracte d'emergència, sense concurs públic ni publicitat, de sis mesos a la Creu Roja per 804.098,53 euros.La Creu Roja aportarà 25 professionals: 12 equips de vacunació diaris durant la vigència del contracte, format per un professional d'infermeria i un auxiliar, i una persona que exercirà funcions de coordinació i enllaç amb la Conselleria de Sanitat.Segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, Madrid només havia vacunat 2.883 a 3 de gener.

