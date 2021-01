Dèficit d'atenció i impulsivitat: els efectes de l'exposició a les pantalles en els infants

L'exposició a les pantalles abans dels 2 anys pot tenir conseqüències nocives en el desenvolupament neuronal o cognitiu dels infants perquè el seu cervell es troba en un estadi molt poc desenvolupat i un ús excessiu pot acabar desencadenant problemes com el dèficit d'atenció, retards cognitius, augment de la impulsivitat i manca d'autocontrol. Aquesta és l'advertència que ha fet la pediatra del Departament de Salut de Manises al Centre de Salut de Quart, la doctora Isabel Piqueras, davant l'increment de l'ús de tauletes, mòbils i altres aparells electrònics durant la pandèmia.En aquest sentit, i de cara als regals de Reis, la pediatra demana prestar atenció a les pantalles. Dosificar el seu ús de temps i incentivar altres activitats com jocs o contes són altres maneres d'evitar una sobreexposició.Entre les diferents opcions de joc, la doctora ha explicat que els més beneficiosos són aquells que es produeixen en entorns naturals, amb moviment i manipulació d'objectes. A més, és important que les mares i pares vigilin el temps d'ús de les pantalles. El recomanable és no superar l'hora, i que abans de fer-lo servir la criatura ja hagi fet altra mena d'activitats.De cara als nens més grans també es recomana seguir les mateixes indicacions i que les mares i pares sàpiguen amb quins videojocs juguen. A més, també se'ls ha d'explicar que si participen en jocs en línia amb altres persones, només ho facin amb aquells que coneixen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor