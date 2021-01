«Si no s'aposta per una forta inversió en tecnologia i formació, la justícia no se'n sortirà»

Barros a la seu de l'ICASBD. Foto: Juanma Peláez

"El 2021 hi haurà torns d'ofici de contenciós administratiu i d'estrangeria"

La nova degana de l'ICASBD, Eulàlia Barros.

La recent nombrada degana ja exerceix

El nou any ha portat, entre d'altres coses, una renovació del deganat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell (ICASBD), amb Eulàlia Barros (Sabadelll, 1968) al capdavant, després d'imposar-se en les primeres eleccions telemàtiques celebrades a la institució . És la primera dona de la història en presidir aquesta corporació centenària de la ciutat. "Un orgull", com diu però que no suposarà cap diferència de la resta de mandats.Amb més d'un miler de col·legiats, Barros porta entre els seus propòsits la modernització i adaptació del col·legi al segle XXI i apropar la tasca dels lletrats a la ciutadania, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Després de sis anys al torn d'ofici i una dècada a l'ICASBD obre una nova etapa, i s'estrena el seu despatx rebent- No és una pressió sinó un orgull. Tampoc ho vaig voler destacar en la meva campanya electoral i ara no crec que hagi de ser ser un tret diferencial respecte a d'altres deganats. Sí que és un fet històric, però no ha de portar cap diferència respecte dels altres mandats.- En el meu cas particular, i et faig una lectura molt personal, ara que tinc 52 anys i que els meus fills ja són grans, és quan em puc dedicar a d'altres activitats col·legials, a més de la meva professió. Quan els meus fills eren petits no podia.- Personalment, em va ser molt difícil aconseguir la conciliació laboral i familiar. Recordo haver d'anar a conciliacions laborals amb els meus fills, que tenien dos i tres anys, que tothom deia que es portaven molt bé, però si no podien anar a l'escola, pel que fos, me'ls havia d'emportar amb mi. En el meu cas, ho vaig tenir molt difícil, ho recordo molt i ho tinc molt en compte, per exemple, quan vaig ser presidenta, durant sis anys, del torn d'ofici vaig intentar facilitar la feina de lletrats que presentaven permisos de maternitat i paternitat.- La manera de treballar. S'ha de fer més equip, en una nova línia de lideratge, sumant les idees de tots. El meu equip amb el qual he sortit escollida, no és fàcil, som gent tossuda i molt lluitadora.- Dins a l'ICASBD hi ha dos grups de col·legiats: el que estan adscrits al torn d'ofici, al voltant d'unes 250 o 300 persones, unes xifres que van fluctuant, i els que no. Aquests primers lletrats tenen una certes demandes que els segons no reclamen. I per la meva experiència en aquest àmbit, tinc una sensibilitat especial i això vol dir facilitar molt la feina, amb la tramitació administrativa.Per exemple, amb l'esclat de la pandèmia va anar molt bé que el col·legi estigués preparat i es pogués facturar telemàticament, no calia traslladar-se a la seu; també es va posar en marxa el servei d'orientació jurídica telefònica, que està funcionant molt bé, amb sistema de cita prèvia a través de la web i que s'ampliarà amb una aplicació mòbil.- És una combinació de coses, de la suma de l'enginy de tots i portar-ho a la tecnologia, perquè poden sorgir avenços. De totes maneres, l'ICASBD, en aquests últims anys, ha estat pioner entre els 14 col·legis catalans com ara en què, precisament, es pogués facturar telemàticament i l'assistència telefònica. També la posada en marxa de guàrdies telemàtiques en la primera onada, mentre en d'altres de tot l'Estat buscaven EPI, a Sabadell podien fer l'assistència dels detinguts des de casa seva, sense que els advocats exposessin la seva salut. També hem estat pioners a l'Estat en aquestes eleccions, que han estat per vot electrònic i això no és per casualitat, hi ha gent molt potent i amb moltes idees. La voluntat és seguir en aquesta línia i ampliar-ho a la resta de serveis del col·legi.- Sí, per exemple amb la formació. Utilitzar tot el que la tecnologia posa al nostre abast per aconseguir-ho i facilitar que els serveis arribin a tots els col·legiats. Ja no cal que sigui presencial i d'aquesta manera, podem arribar als lletrats de l'ICASBD amb despatxos a Cerdanyola, Barberà, Ripollet, Montcada i Sant Llorenç Savall, entre d'altres poblacions. I això precisament s'ha vist amb el vot telemàtic. Ho ha fet molta gent perquè se'ls han posat facilitats, sense la necessitat de desplaçar-se fins a Sabadell.- Quan millori tota la situació del coronavirus, la voluntat és deixar escollir, perquè hi ha a qui li agrada la formació presencial, però també l'opció en línia o la combinació d'ambdues. Però no només la formació continuada, també estem plantejant obrir nous torns d'ofici perquè la ciutadania ens ho està demanant. La Síndica de Greuges, Eva Abellan, està molt interessada en què es posi en marxa el torn del contenciós administratiu. Per exemple, si algú li deneguen la renda mínima d'inserció han d'agafar el transport públic fins a Barcelona i demanar un advocat d'ofici. Estem parlant de gent amb pocs recursos que l'obliguen a fer aquest desplaçament.Al cap i a la fi, apropar els serveis a la ciutadania. Començarem per aquí, continuarem pel mercantil i per estrangeria, perquè fins ara només podem tractar l’expulsió i la no entrada en territori espanyol i la idea és ampliar-ho a la resta de procediments en aquest àmbit.- El contenciós administratiu i estrangeria durant 2021. L'únic requisit que ens demana la Generalitat, per aquest últim, és donar una formació de qualitat als advocats i advocades. D'aquesta manera, evitarem que s'hagin de desplaçar a Barcelona i es tracten de problemàtiques, malauradament, de rabiosa actualitat.- Va ser un fracàs. El problema de les condicions dels advocats és que són compromisos que adquireixen amb els clients i això cal afegir-hi que els jutjats, com el de Cerdanyola i Sabadell, estan col·lapsats. Porto procediments de desnonaments de fa dos anys i això quan tens al davant un fons d'inversió, està bé, però quan d'aquell lloguer depèn la subsistència d'un jubilat per complementar la seva pensió, és una altra cosa. El mateix passa quan has de defensar l'impagament per prestació d'aliments, des de que poses la demanda fins que és admesa a tràmit poden passar quatre, cinc i sis mesos i és pel col·lapse. És un drama.I el fet que durant la pandèmia l'administració de justícia va ser l'única que no estava preparada per treballar telemàticament l’ha acabat d’enfonsar. La resta d’administracions, més o menys, han pogut fer-ho, però aquí, res. No podia teletreballar ningú. Així que al col·lapse se li ha afegit aquest altre, per tant, és col·lapse doble per aquesta incidència que ha causat la pandèmia.- Fins que les autoritats polítiques no apostin per fer una forta inversió en tecnologia i en formació del personal per adaptar-lo, la justícia no se'n sortirà. Totes les administracions públiques, amb el teu certificat digital, et permeten consultar el teu expedient administratiu, a justícia si un advocat vol mirar com es troba, per exemple, un procediment de divorci ha d'agafar el cotxe, anar al jutjat, portar-se els seus folis i fer fotocòpies o, com en el meu cas, amb l’iPad ho escanejo directament. No ha de ser gaire difícil, si ho han fet la resta. Fins que qui estigui al capdavant no faci una aposta molt forta per la tecnologia no millorarà.- Fins ara tot degà que entrava en el càrrec tenia accés a material informàtic. Actualment, estic en exercici i considero que ja tinc el necessari i puc aprofitar-lo. En la campanya ja ens han criticat per això, ens deien: “I si et roben l'ordinador amb totes les dades?”. Si fos així, seria el mateix que si tingués el del col·legi i, a més, no treballo mai en local, tot ho tinc al núvol i amb contrasenya al portàtil i el disc dur el tinc encriptat. Així que no hi trobarien res.- A unes altres coses i amb la finalitat, com sempre, de millorar el servei del col·legiat.- Sé que l'anterior degà, Manolo Hernández , va fer molt bona feina, se n’ocupava i li preocupava molt, i està donant resultats d’una manera molt lenta. Tot i que s’ha arribat lluny en comparació a com estava de parat, però això no vol dir que es vegin resultats a curt termini i es trigarà.

