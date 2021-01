Els gossos de l'home trobat mort a Palau-solità i Plegamans li van devorar parts del cos

Els gossos de l'home que va aparèixer mort al seu domicili , a Palau-solità i Plegamans, li van devorar diverses parts del cos, segons ha pogut saberde fonts properes a la investigació. El cadàver el van trobar el passat diumenge a la tarda, gràcies a l'avís d'un veí.L'home vivia amb aquests dos animals que, un cop mort, se'l van començar a menjar. Els Mossos d'Esquadra han assegurat que la defunció va ser accidental, després de rebre els resultats de l'autòpsia que se li va practicar a l’Institut de Medicina Legal. Tal com han precisat fonts coneixedores del cas, la víctima es va ennuegar mentre menjava. Va ser aleshores quan els dos cans van queixalar el cos.En aquest sentit, El Mon, en informar del cas , detallava que el difunt, d'una setantena d'anys, no tenia ni penis ni testicles quan el van trobar i hi havia excrements de gossos repartits per l'habitatge.

