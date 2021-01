MAPES Així avança la vacunació, des de les comarques i ciutats a l'Estat i tot el món

Altres notícies que et poden interessar

El procés de vacunació no ha començat al ritme que s'esperava, amb retards en l'arribada de les dosis i el material per guardar-les i amb manca de personal per treballar els dies festius. El Govern ho ha assumit, però manté l'objectiu d'haver vacunat 748.000 persones en 12 mesos, començant pels residents en geriàtrics i personal sanitari. Entre uns i altres, però, aquest dilluns tot just s'havien assolit els 10.475 vacunats a Catalunya.Com indica el gràfic anterior, per ara s'han vacunat més persones en residències que de fora d'aquests, 6.359 i 4.115, respectivament. Això implica que un 9,9% dels catalans en residències -en total, en són 64.486- han rebut com a mínim una vacuna, molt per sobre de l'escassament 0,1% de la població de fora, com es pot constatar en el gràfic inferior, amb aquesta evolució. Pel que fa al conjunt de la població, el percentatge de vacunats total és tot just del 0,1% i, filant més prim, del 0,14%.Aquest percentatge de persones que han rebut alguna vacuna del coronavirus supera l'1% en tres comarques, el Pallars Sobirà (1,45%), l'Alta Ribagorça (1,35%) i la Segarra (1,23%), mentre que nou més encara no han rebut ni una sola dosi, entre les quals el Vallès Oriental o Osona. Pel que fa als municipis de més de 20.000 habitants, el que ha administrat més vacunes és Martorell (0,35%), seguit per Barberà del Vallès (0,26%), Lleida (0,25%) i Cerdanyola del Vallès (0,24%), però 15 encara no en tenen cap, entre els quals Granollers, Manlleu, Molins de Rei, Igualara o Figueres, tal com s'observa al mapa inferior.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la vacunació, en termes absoluts i relatius, i en la població general i en residències, amb dades del 4 de gener. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Si es posa el focus en les vacunes a residències, hi ha tres comarques que ja tenen més de la meitat d'usuaris amb alguna dosi administrada, el Pallars Sobirà (86%), l'Alta Ribagorça (75,6%) i la Segarra (50,3%), mentre que 13 no n'han subministrat cap, entre les quals el Vallès Oriental, la Cerdanya o el Baix i l'Alt Empordà. Als municipis de més de 20.000 habitants, no n'hi ha cap amb la meitat de residents vacunats, però el percentatge és rellevant a Martorell (35,2%), Barberà del Vallès (30%), Sant Vicenç dels Horts (23,8%) o Badalona (20,6%), mentre que a 29 no s'ha subministrat ni una dosi.La velocitat de vacunació segueix, per ara, sense arrencar, mantenint-se el 30 i 31 de desembre com els dos dies amb més atenció a nous vacunats -sense computar segones dosis-, amb més de 2.500 dosis subministrades. L'1 de gener -festiu- i el 3 de gener -diumenge- quasi no se'n van posar i tot just aquest dilluns es van assolir les 2.084. Amb l'inici de la vacunació del personal sanitari, se'n van fer per primer cop més a catalans fora de residències (1.193) que a usuaris d'aquestes (891).A nivell de l'Estat, la comunitat que ha començat més ràpid el procés de vacunació és Astúries. El Principat ha subministrat 9,2 dosis per cada 100 habitants, cosa que significa que, si cadascú ha de rebre dues dosis, ha fet un 4,6% de la feina per vacunar tota la població. Per darrere, se situen Castella i Lleó (2,3%), Galícia (1,7%) i Andalusia (1,5%), mentre que a la cua es troben les Balears (0,07%), el País Basc (0,09%), Múrcia (0,15%) i Madrid (0,21%). Catalunya (0,52%) està lleugerament per sota del total estatal (0,87%).A nivell mundial -pel que fa a les dades de què disposa Our World in Data - la diversitat és enorme i encapçala el rànquing Israel, amb 14,1 dosis subministrades per cada 100 habitants, clarament per davant de Bahrain (3,6) i, ja a Europa, Islàndia (1,4) i el Regne Unit (1,4). Els EUA (1,4) és l'altre estat per sobre de l'1, mentre que la resta se situen per sota d'aquest llindar, com Dinamarca (0,8), Rússia (0,6), Alemanya (0,3), Portugal (0,3), Xina (0,3), Itàlia (0,2) o Espanya (0,2).

