MAPES Més del 80% de residents han rebut la vacuna però tres comarques encara estan per sota del 50%

El procés de vacunació s'ha hagut d' adaptar a la limitació de dosis dels darrers dies , però ja n'han rebut la primera 161.481 catalans, entre els quals, més del 80% d'usuaris de residències. Els propers dies, fins que no es recuperi el ritme de subministrament, es prioritzarà la resta de personal de residències -els no infectats-, els sanitaris de primera línia i treballadors de residències, i les segones dosis. De fet, 872 persones ja haurien rebut el tractament complet, 586 dels quals, residents.Com indica el gràfic anterior, des de fa uns dies que ja s'han vacunat més del doble de persones no usuàries de residències -bàsicament, treballadors d'aquests centres i personal sanitari- que usuaris d'aquestes, amb 116.139 i 45.207, respectivament. Això implica que quatre cinquenes parts dels catalans en residències -en total, en són ara uns 55.000- han rebut com a mínim una vacuna, concretament el 82,2%, molt per sobre de l'escassament 1,5% de la població de fora, com es pot constatar en el gràfic inferior, amb aquesta evolució relativa.En tot cas, només un 1,1% dels residents tindria ja les dues dosis, mentre que, pel que fa al conjunt de la població catalana, un 2,09% tenen la primera vacuna i escassament el 0,01%, les dues.Aquest percentatge de persones que han rebut alguna vacuna del coronavirus supera el 3% en sis comarques comarques, en especial el Pallars Jussà (4,4%) i el Moianès (4,3%), però també el Berguedà (3,8%) i el Ripollès (3%). Per contra, la ràtio de vacunats és molt baixa a l'Alt Empordà (1,2%), el Baix Empordà (1,4%), la Selva (1,5%) i el Baix Penedès (1,5%), i ja no queda cap comarca per sota de l'1%.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la vacunació, en termes absoluts i relatius, i en la població general i en residències, amb dades del 20 de gener. Les dades de població i de percentatge de vacunats de residències és aproximat. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Si es posa el focus en les vacunes a residències, hi ha vuit comarques que ja tenen més del 90% dels usuaris amb alguna dosi administrada: el Priorat, la Terra Alta, el Berguedà i l'Aran, amb prop del 100%, l'Alt Penedès (90,7%), l'Alt Urgell (90,4%), la Segarra (90,3%) i Osona (90,1%). Tot i això, encara hi ha tres comarques per sota del 50%, la Cerdanya (27,4%), el Solsonès (39,4%) i la Conca de Barberà (47,1%), i el superen per poc el Tarragonès (52,9%) i l'Alt Camp (53.7%).Es tracta, en aquest cas, de percentatges no exactes, ja que no hi ha un registre públic del nombre d'usuaris de residències per comarca, més enllà de les dades prèvies a la pandèmia. Des de llavors, la quantitat total ha caigut de 65.000 persones a unes 55.000, tot i que no hi ha una desagregació territorial acurada. S'ha tingut en compte com a referència la població prèvia a la pandèmia menys els morts per coronavirus (poc més de 8.000 residents). En alguns casos, però, la reducció d'usuaris ha estat major -per mort per altres motius- i, en d'altres, hi ha entrat nova gent per cobrir places. Això fa que els resultats siguin aproximats i puguin sortir, per exemple, algunes xifres una mica superiors al 100%.La velocitat de vacunació havia superat les 60.000 vacunacions setmanals previstes, la quantitat que es rebia fins ara, tot i que el ritme ha baixat a l'espera que es torni a normalitzar el subministrament. En concret, el 8 de gener es va assolir la xifra diària rècord de 17.472 dosis subministrades, els dies següents es va estabilitzar a l'entorn dels 13.000, i aquesta setmana se n'han posat 10.635 el dilluns i 4.154 el dimarts -algunes de les quals, segones dosis.A nivell de l'Estat, la comunitat que ha començat més ràpid el procés de vacunació és Astúries. El Principat ha subministrat 33,7 dosis per cada 1.000 habitants, i la segueix de prop Cantàbria (32,5). Per darrere, se situen Castella i Lleó (29,6), Extremadura (27,4) i La Rioja (25,2), mentre que a la cua es troben les Balears (12,5), el País Basc (12,6) i Madrid (17,7). Catalunya, amb 20,1 dosis per cada 100 habitants, se situa pràcticament en la mitjana estatal de 20,4, per damunt del País Valencià (18,8).A nivell mundial -pel que fa a les dades de què disposa Our World in Data - la diversitat és enorme i encapçala el rànquing Israel, amb 31,2 dosis subministrades per cada 100 habitants, seguit dels Emirats Àrabs Units (20,9), clarament per davant de Bahrain (8,4), Seychelles (7,1) el Regne Unit (7), els Estats Units (3,7) i Dinamarca (3,1). Per darrere, es troben altres estats com Espanya (2,1), Itàlia (2), Irlanda (1,9), Alemanya (1,5), Suècia (1,5), Portugal (1), Bèlgica (1), França (0,7), Rússia (0,7), Xina (0,7) o els Països Baixos (0,5).

