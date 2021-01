Jaume Padrós: «Ara hauríem d'estar absolutament tancats»

Altres notícies que et poden interessar

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha defensat aquest dimarts confinaments "curts i intensos" en lloc de fer "coses a mitges" que poden acabar conduint a un "confinament irremeiable, per molt més temps i de forma catastròfica". "Ara hauríem d'estar absolutament tancats", ha dit en declaracions a Rac 1, on ha criticat que no es puguin modificar partides pressupostàries per compensar els sectors que haurien d'estar tancats. "És veritat, no som Alemanya, però no som un país del tercer món", ha indicat. Sobre el 14-F, ha indicat que cal treballar per celebrar les eleccions, però alhora també ha opinat que "no es pot descartar que s'hagin d'ajornar" en funció de com evolucioni la pandèmia.En preguntar-li pel retorn escolar, ha apuntat que el món educatiu ho està fent "de manera impressionant", però també ha subratllat que la transmissió és plausible i que altres països han tancat les escoles. "Entenc la prudència i la dificultat per prendre decisions", ha reconegut.En aquest sentit, ha remarcat que la pròpia OMS va recomanar confinaments "curts i intensos" per reduir les xifres d'ingressos hospitalaris i contagis, que és "molt més productiu per a l'economia que no pas anar fent coses a mitges". "És obvi que l'única manera de frenar això passa per disminuir el nivell de transmissió, la mobilitat i la capacitat de contactes", ha insistit.Padrós ha constatat que "totes les filigranes que està fent el Govern" posen en evidència que en la gestió d'aquesta pandèmia "falta una gran pota", que és la "capacitat de compensar els sectors afectats davant d'una decisió que hauria de ser la de tancar". "Si repassem els pressupostos segur que hi ha coses que són ajornables", ha assenyalat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor