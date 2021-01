Activada l'alerta per neu i gel a Barcelona

⚠️⛈️ Activat en fase d'alerta el Pla municipal d'emergència per neu i gel. Recorda vestir roba i calçat adequats si surts de casa i fer servir preferentment #transportpúblic.



Seguiu les recomanacions 👇 pic.twitter.com/m03Gnteprd — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 5, 2021

L'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta del Pla municipal d'emergència per neu i gel davant la previsió meteorològica que es puguin produir nevades a les cotes altes de la ciutat. En un comunicat aquest dimarts, el consistori ha explicat que els equips d'Ecologia Urbana, Medi Ambient i Serveis Urbans estan activats i preparats per actuar en cas que sigui necessari.A Barcelona hi ha 113 contenidors de sal repartits per la ciutat des del principi de l'hivern per a l'ús dels veïns i 700 tones emmagatzemades pels serveis municipals. Aquests contenidors estan a la zona alta de la ciutat (Les Corts, Gràcia, Sàrria-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris), als barris de muntanya i als centres sanitaris. En total, sumen més de 72 tones de sal.Els serveis meteorològics de Catalunya han alertat de l'arribada d'una onada de fred a tot el país en les properes hores i dies, i la possibilitat de nevades en cotes molt baixes a partir de dijous i durant tot el cap de setmana. Des de Protecció Civil també s'ha activat l'alerta del Procicat per l’onada de fred amb una forta baixada de les temperatures a les cotes altes del Pirineu i Pre-Pirineu durant els tres dies vinents. Les possibles nevades arribarien pel sud de Catalunya i seria divendres, que si els models ho confirmen, podria haver-hi una nevada generalitzada a cotes molt baixes. La nevada podria ser important en alguns punts de l'interior. La pertorbació s'aniria afeblint de cara dissabte i diumenge el temps es tornaria a estabilitzar.

