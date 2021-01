Junts defensa que es mantinguin les eleccions el 14-F

Malgrat el nou escenari de restriccions que entraran en vigor a partir del dijous, amb el confinament municipal i el tancament de comerços com a principals mesures, Junts defensa que cal mantenir la data del 14 de febrer per celebrar les eleccions. Així ho ha manifestat la candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, que ha argumentat que cal "treballar amb la idea" que es facin els comicis en el calendari previst.De fet, els partits es reuniran just al final del període de deu dies que duraran aquestes restriccions per prendre una decisió final en funció del document de nou escenaris aprovat. En dos d'ells es contempla la possibilitat de suspendre les eleccions i l'"aturada social" -així va definir Salut les noves mesures- és un dels motius recollits per suspendre-les.A l'espera de la decisió final, el partit que encapçala Laura Borràs ha obtingut ja els avals necessaris per presentar-se a les eleccions. En necessitava 5.000 i ha sobrepassat la xifra de 52.000. Borràs ha celebrat la fita i ha reivindicat que Junts pretén representar la "unitat" i també la "transversalitat" del moviment independentista. De fet, aquest dimarts han presentat formalment l'acord perquè Moviment d'Esquerres s'incorpori en la candidatura com ho van fer la setmana Demòcrates."La unitat de l’independentisme comença amb la unitat electoral. Avui sumem l’expressió del catalanisme d’esquerres", ha defensat Borràs, que ha reivindicat la seva formació com a "central" i el "punt de trobada" de les persones que volen la independència. "Sumem per l’esquerra perquè som un partit progressista", ha insistit conscient que els seus rivals polítics l'ubiquen a la dreta per incloure bona part dels dirigents procedents de l'espai de l'antiga CDC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor