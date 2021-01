Presó per a un policia portuari de Barcelona per agredir sexualment a una menor

Presó per a un agent de la policia portuària de Barcelona acusat d'una agressió sexual a una menor de 17 anys. Segons informa El País, l'home va atacar presumptament a la noia durant el seu horari de treball, amb l'uniforme i en unes dependències de les quals fa ús el cos policial. Des del Port de Barcelona ja s'ha obert un expedient disciplinari a l'home en qüestió i se l'ha apartat a l'espera de l'evolució del cas.Els fets van passar el 22 de desembre a la tarda. La noia, una menor de 17 anys, patinava pel passeig de Joan de Borbó a Barcelona, quan un vehicle de la policia portuari se li va apropar. La noia no portava mascareta perquè estava practicant esport i va ser avisada pels agents que sí que n'havia de portar. Durant la conversa amb l'agent la noia va explicar que tenia interès a ser policia, motiu pel qual l'acusat va aprofitar per allargar la conversa amb ella.Va ser a partir del comentari que l'agent, vestit d'uniforme i amb el vehicle oficial, va portar la noia fins a les dependències que acostuma a utilitzar la policia portuària i que en aquell moment estaven buides. La jove explicava que un cop allà, l'home es va llençar sobre ella i va intentar obligar-la per la força a mantenir relacions sexuals. Segons la mateixa agredida va denunciar a Mossos, ella es va negar repetidament fins que l'agent la va retornar al front marítim demanant-li que s'oblidés de tot i no ho contés a ningú.

