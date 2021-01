La Cambra demana a l'Estat que s'endeuti per compensar les noves restriccions a l'economia

Altres notícies que et poden interessar

La Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamat aquest dimarts al govern espanyol solucions immediates per evitar la destrucció de l'activitat econòmica, davant l'escenari d'una tercera onada. Les noves mesures restrictives anunciades ahir pel Govern podrien arribar, si no s'atura la tendència, a un tancament generalitzat, el que per l'entitat que presideix Joan Canadell seria un cop mortal per a pimes i autònoms. Aquest dimarts també s'han conegut les xifres d'atur, que ja frega el mig milió de persones a Catalunya L'entitat reclama un pla clar de mesures d'ajut per compensar les empreses, seguint l'exemple daltres països europeus. Per fer-ho, demana que l'Estat recorri a noves vies de finançament, ja sigui mitjançant un crèdit MEDE o amb l'emissió de deute públic amb tipus d'interès més favorable, tendència que ja s'està observant al mercat. Aquestes mesures permetrien a moltes empreses suportar la situació actual i, un cop superada la crisi, una major solvència per reactivar l'activitat.Per compensar les noves restriccions anunciades pels propers 10 dies, la Cambra demana al govern espanyol que destini a les empreses catalanes un mínim de 800 milions d'euros als quals caldria afegir un mínim de 3.000 milions acumulats durant el temps que dura la pandèmia. Aquest càlcul correspon a una compensació del 50% de les pèrdues, que se situa per sota de les compensacions que han fet altres països com França (del 60%) o Alemanya (del 75%).Pel que fa a les vacunacions, la Cambra de Barcelona considera que cal enfortir el pla per incrementar la dispensació durant les properes setmanes. Davant una tercera onada demana fer extensiu l'ús dels tests ràpids tant a les empreses, a través dels serveis mèdics i les mútues, com a les farmàcies.

