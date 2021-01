Alarma a les UCI: la meitat de llits ocupats ja tornen a ser pacients Covid

CONTAGIS 410.194 (+3.751) INGRESSATS 2.089 (+5) UCI 408 (+16) DEFUNCIONS 17.320 (+97) Rt 1,45 (+0,18) RISC DE REBROT 552 (+52) Actualització: 05/01/2021

La pandèmia s'expandeix sense treva. El Departament de Salut ha registrat aquest dimarts 97 víctimes mortals més -en són ja 17.320- i 3.751 contagis nous. Des del primer cas de Covid detectat a Catalunya, a finals d'un ja llunyà mes de febrer del 2020, se n'han diagnosticat en total 410.194.En paral·lel, la velocitat de propagació de l'epidèmia i el risc de rebrot no paren de créixer, i ho fan cada dia amb més intensitat. L'Rt se situa en 1,45 -0,18 més que en el balanç d'aquest dilluns- i el risc de rebrot escala ja fins als 552 punts -52 més que ahir-.Pel que fa a la situació als hospitals, cada vegada més tensada, en aquests moments hi ha 2.089 pacients ingressats -aquest dilluns se superava el llindar dels 2.000, 40 dies després- i 408 llits d'UCI estan ocupats per malalts de coronavirus -16 més que en el balanç de Salut de fa 24 hores-. Això representa que la meitat de llits ocupats de les unitats de cures intensives de Catalunya tornen a estar-ho per pacients Covid, una pèssima dada que presumiblement empitjorarà en els propers dies.A banda, ara per ara s'han vacunat 10.475 persones, poc més de 2.000 persones en l'últim dia.

