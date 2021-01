L'Ajuntament del PP d'Alacant rebutja la polèmica del rei Baltasar blanc fent de negre

👑 👑👑 ¡ATENCION! ¡Los Reyes Magos nos acaban de hacer llegar este mensaje para todos los niños y niñas de Alicante! También nos han dicho que tienen que estar muy atentos a las redes sociales del Ayuntamiento el día 5 a partir de las 12 horas... pic.twitter.com/3o5qTYwKVA — Ayuntamiento Alicante (@alicanteayto) January 2, 2021

Somos muchas las personas negras que vivimos en Alicante como para que el @alicanteayto realice este tipo de representación.



El #Blackface es una práctica racista que niega la diversidad étnico racial de nuestra sociedad.



Aprended del municipio de Campello.#NoAlBlackFace https://t.co/LWPAoIsPcD — Rita Bosaho (@RitaBosaho) January 2, 2021

El regidor de Festes de l'Ajuntament d'Alacant, Manuel Jiménez (PP), ha considerat que la polèmica que s'ha generat en utilitzar un rei Baltasar blanc fent de negre a la localitat està "fora de lloc als temps que corren" i ha indicat que "en plena pandèmia, hi ha coses més importants".L'edil, en declaracions a Europa Pres, ha rebutjat les acusacions de la directora general per a la Igualtat del Tracte i Diversitat Ètnic Racial del Ministeri d'Igualtat, Rita Bosaho, qui atribuïa al consistori una pràctica "racista" y ha considerat que el seu partit -Podem- "haurien d'estar més preocupats pels viatges que realitzen els immigrants des de Canàries que polemitzar amb les cavalcades dels Reis d'Orient".L'Ajuntament d'Alacant va publicar aquest dissabte un vídeo a les seves xarxes socials convidant a tots els nens i nenes de la ciutat a seguir aquest dimarts, 5 de gener, la recepció dels Reis Mags. Al vídeo, hi apareixia un Baltasar pintat de negre. Això ha generat moltes crítiques.Entre elles, la de Rita Bosaho, que ha acusat l'Ajuntament d'Alacant d'utilitzar una pràctica "racista" i negar "la diversitat ètnic racial de la societat" en utilitzar un rei Baltasar "blanc fent de negre"."Som moltes les persones negres que vivim a Alacant perquè ara l'Ajuntament faci aquest tipus de representació", ha assegurat Bosaho en un missatge publicat al seu compte de Twitter. També ha afirmat que el "blackface" és "una pràctica racista que nega la diversitat ètnico racial de la nostra societat". "Apreneu del municipi del Campello", ha dit.Per la seva part, la coordinadora autonòmica de Podem del País Valencia, Pilar LIma, ha afegit: "Un blanc fent de negre com si semblés que a Alacant no n'hi hagués. A Madrid van pintar el negre de blanc. En els dos llocs governa el bloc de la dreta. S'enten: rancis".Per la seva banda, Podem Alacant, també a Twitter, ha defensat que "lluitar contra el racisme i la xenofòbia és qüestió de drets humans".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor