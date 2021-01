L'atur ja frega el mig milió de persones a Catalunya

L'atur ha pujat a Catalunya en 12.863 persones durant el mes de desembre (2,65%), després d'un increment lleu del 0,04% el novembre, fins arribar a les 497.611 persones sense ocupació en el darrer mes del 2020, segons dades fetes públiques aquest dimecres pel ministeri de Treball i Economia Social.



La xifra representa un total de 109.487 persones més desocupades que al desembre del 2019, el 28,2% més que fa un any, el que dona una mostra de l'impacte que ha suposat la crisi pandèmica per al mercat de treball.





Altres notícies que et poden interessar

Pel que fa a les dades d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, l'any 2020 ha finalitzat amb un total de 75.715 inscrits menys, el que suposa un 2,2% menys que al desembre de l'any passat, mentre que si es compara amb el novembre es va registrar un increment del 0,14%, fins als 4.666 treballadors.Catalunya és la comunitat autònoma on més ha crescut l'atur el mes de desembre en termes absoluts, seguida de Castella-Lleó. En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre d'aturats registrats en le soficines delss erveis públics d'ocupació s'ha incrementat en 36.825 persones (0,96%), fins a un total de 3.888.137 desocupats.Quant a l'estat espanyol, l'any 2020 ha trencat amb set anys consecutius de descens de l'atur registrat al sumar en el conjunt de l'exercici 724.532 desempleats (un 22,9% més), el que suposa el major repunt anual des del 2009, després de l'esclat de la bombolla financera. D'aquesta manera, la xifra total d'aturats a l'estat és de 3.888.137 desempleats.Cal dir que aquestes dades ofertes pel govern espanyol no inclouen els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o de reducció horària com a fruit d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor