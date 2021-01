Així han quedat les cavalcades de Reis a 10 ciutats catalanes

Altres notícies que et poden interessar

La nit més màgica de l’any, la nit de Reis, també s’ha hagut de reiventar enguany a causa de la Covid-19. Les localitats catalanes s’han adaptat de diverses maneres a la nova situació, especialment amb les cavalcades, sempre amb la intenció de mantenir l’esperit de Ses Majestats d’Orient.Els matisos són semblants en moltes poblacions, però sempre complint la normativa del Procicat, que no deixa fer actes de tipus mòbil. O sigui, que les cavalcades han de ser estàtiques, o el que és el mateix, s'ha optat gairebé arreu per potenciar els campaments reials o altres activitats paral·leles més fàcils de controlar, en un lloc concret. Una altra de les similituds és la presència telemàtica per substituir la presencialitat, entre d’altres.Els nens i nenes, però, no hauran de patir. Els Reis d’Orient arribaran arreu del país, d’una manera o altra, i ja han anunciat que durant la nit treballaran de la mateixa manera que cada any i deixaran les joguines a totes les llars catalanes.Us expliquem, a sota, com s'han organitzat les cavalcades a 10 de les principals ciutats catalanes.

