ERC exigeix a l'alcalde d'Alcarràs que reprengui la compra de la casa del president Macià a Vallmanya

ERC Alcarràs reclama a l'equip de govern de l'ajuntament que reprengui la compra de la casa del president Macià a Vallmanya, un projecte que, recorden, va iniciar l'anterior equip de govern en mans dels republicans i que l'actual consistori va aturar tan bon punt van entrar a governar l'ajuntament.Després que el consistori hagi demanat uns 2 milions d'euros per finançar el cost per recuperar aquesta casa del segle XVIII, ERC recorda que per aconseguir finançament públic per a la seva rehabilitació, cal que la casa deixi d'estar en mans privades i sigui propietat de l'administració. Els republicans recorden que van pactar amb el propietari de la casa comprar-a per un valor d'aproximadament 30.000 euros a l'any durant quatre anys i denuncien que l'actual govern municipal quan va accedir a l'alcaldia va dir que "no tenia diners per assumir aquesta operació, mentre s'apujaven el sou 50.000 euros a l'any", denuncien.Santi Pelegrí, portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Alcarràs, lamenta que, ara, "en plena precampanya electoral sembla que l'equip de govern s'ho ha repensat i es preocupa pel nostre patrimoni quan ells mateixos van ser els que van aturar l'adquisició d'aquesta casa". "Si realment l'alcalde té intencions d'arranjar aquesta propietat, que reprengui el projecte que vàrem iniciar fa uns anys", reclama.Els republicans recorden que aquesta casa té un alt simbolisme històric i patrimonial, tant pel municipi com per Catalunya, i ofereixen mà estesa al consistori i a les entitats que promouen la seva recuperació en totes les gestions que puguin facilitar la seva restauració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor