Detinguda Angela Dobrowolski per assaltar la casa de Mainat a Barcelona

La història es repeteix. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dilluns a la tarda Angela Dobrowolski per intentar entrar a la casa que té Josep Maria Mainat al barri d'Horta. Segons informa El País , l'exdona del productor televisiu hauria provat d'accedir al domicili a través d'una teulada, com ja va fer a la residència que té l'exmembre de la Trinca a Canet de Mar.Els veïns, que han estat testimonis de l'escena, han sigut els que han avisat a la policia. Abans d'endur-se-la amb el cotxe patrulla, el Servei d'Emergències Mèdiques l'ha atès. Quan els agents han arribat al lloc, se l'han trobat al pati de la casa.Dobrowolski té una ordre d'allunyament i comunicació de Mainat i una altra ordre d'allunyament dels seus dos fills menors d'edat. És la quarta vegada que la policia la deté des que va ser acusada d'intent d'homicidi. La primera, a mitjans d'agost, quan se la van endur a comissaria per aquesta acusació. Setmanes més tard, els Mossos van arrestar-la per falsificar talons a nom de Mainat i, al novembre, va ser detinguda per la Policia Local de Canet acusada d'un robatori amb força.

