L'optimista predicció d'investigadors de la UPC sobre la corba de contagis

Segons han explicat, aquest escenari complicaria la situació hospitalària les setmanes vinents. "Si la situació no millorés i els hospitals continuessin carregats, serà una molt mala notícia", han dit.Amb tot, han admès que "no està clar" que les mesures anunciades puguin reduir un 30 o 40% la transmissió, que segons els investigadors és la tendència que caldria "no només per aplanar la corba sinó per doblegar-la".El Procicat ha aprovat aquest dilluns el confinament municipal durant 10 dies a partir del 7 de gener. També es tancarà el comerç no essencial els caps de setmana, i es tancaran centres comercials, botigues de més de 400 m2 i equipaments esportius coberts –a excepció de piscines- tots els dies de la setmana.