Escòcia decreta un confinament molt similar al del març per aturar els contagis

Escòcia ha decretat un nou confinament estricte a partir de dimarts per aturar la propagació de la nova soca de la covid-19. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciat aquest dilluns l'obligació legal de quedar-se a casa excepte per motius essencials durant tot el mes de gener, un tancament similar al de la primavera del 2020.Així, les escoles no reobriran fins a principis de febrer i es prohibeixen els viatges no essencials. A meitats de mes es revisaran les restriccions. "Estic més preocupada per la situació que vivim ara que en qualsevol moment des del març de l'any passat", ha admès Sturgeon.

