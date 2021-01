Arriba una onada de fred a Catalunya

(6/6)Òbviament, cal esperar a properes actualitzacions dels models per tal de resoldre correctament aquesta previsió, i per mirar d'acorar aquesta predicció.



Per tant, aquesta és la predicció, ara com ara, per a la setmana vinent: pic.twitter.com/4FeR1Ywrfs — Meteocat (@meteocat) January 3, 2021

El fred i la neu colpejaran el país durant aquesta primera setmana d'any. Els serveis meteorològics de Catalunya alerten de l'arribada d'una onada de fred a tot el territori en les properes hores i dies, i la possibilitat de nevades en cotes molt baixes a partir de dijous i durant tot el cap de setmana.Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per l’onada de fred amb una forta baixada de les temperatures a les cotes altes del Pirineu i Pre-Pirineu durant els tres propers dies. A més, a les comarques de l’interior de Catalunya i del prelitoral central també es podran assolir temperatures extremadament baixes durant la nit i fins a mig matí.És per això que Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit, amb especial atenció a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, els més vulnerables a les baixes temperatures.Cal que aquest col·lectiu eviti sortir al carrer en les hores en què el fred sigui més intens. Es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé. També cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions, i ventilar cada dia els habitatges, sense tapar les reixetes de ventilació per garantir l’entrada d’oxigen.Segons les prediccions que fa el Servei Meteorològic de Catalunya, de cara a dijous, però sobretot divendres, la neu podria arribar a cotes molt baixes. En un fil a Twitter, el Meteocat explica que la incertesa sobre els mapes de predicció és molt alta pel que fa a la segona meitat de setmana, després del dia de Reis, però alguns d'ells apunten a una entrada d'aire fred amb precipitació arreu de Catalunya. Això podria significar que es podria veure nevar a zones molt excepcionals i cotes molt baixes de 200 o 300 metres.Durant la setmana s'esperen dies de sol i núvols i algunes precipitacions en forma de neu al Pirineu. De cara el dia de Reis, es preveu una jornada molt tranquil·la amb predomini del sol i temperatures sense gaires variacions. Serà a partir de dijous quan arribarà el canvi de temps amb cels ben tapats.Les possibles nevades arribarien pel sud de Catalunya i seria divendres, que si els models ho confirmen, podria haver-hi una nevada generalitzada a cotes molt baixes. La nevada podria ser important en alguns punts de l'interior. La pertorbació s'aniria afeblint de cara dissabte i diumenge el temps es tornaria a estabilitzar.

