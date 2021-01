L'actriu Tanya Roberts, en estat crític

Tanya Roberts, actriu coneguda pels seus papers com Stacey Sutton en la pel·lícula de la saga James Bond, Panorama per matar, i en les sèries Els àngels de Charlie i Aquells meravellosos 70, es troba en estat crític.El seu representant la va donar per morta -segons TMZ, va confirmar als mitjans especialitzats que l'artista havia perdut el coneixement i s'havia desmaiat a casa després de passejar els seus gossos-, però ell mateix es va retractar hores després. "L'hospital ha trucat dient que segueix viva, malgrat que no té massa bona pinta. Amb sort tindrem informació aviat", rectificava.Nascuda a la ciutat de Nova York el 15 d'octubre de 1955, Roberts va començar la seva carrera com a model publicitària. Va aparèixer en diverses produccions d'Off Broadway abans de començar la seva carrera a Hollywood. Va aparèixer en diversos episodis pilot de sèries i pel·lícules abans de protagonitzar la cinquena temporada dels àngels de Charlie. Es va unir a Cheryl Ladd i Jacyln Smith en el paper de Julie Rogers. Posteriorment Roberts va protagonitzar la pel·lícula El senyor de les bèsties i altres projectes abans d'aconseguir el paper de noia Bond a Panorama per matar, film estrenat el 1985 protagonitzat per Roger Moore com l'agent 007.Roberts també és coneguda pel paper de Midge Pinciotti, la mare de Donna Pinciotti en Aquells meravellosos 70. Va aparèixer en la comèdia de Fox des de 1998 fins a 2004, però va abandonar el projecte per cuidar el seu marit malalt. Els seus crèdits televisius també inclouen Vacances al mar, L'illa de la fantasia i Hot Line.En cinema va tenir l'oportunitat de treballar amb Harvey Keitel a Melodia per a un assassinat i va aparèixer en altres llargmetratges com a Sheena, reina de la selva o Els arxius privats de Hoover. La seva última feina va ser un episodi de Barbershop en l'any 2005.