Argimon admet «disfuncions» inicials però manté les previsions en el calendari de vacunació

💉 Avui ja ha començat la vacunació contra la #COVID19 als professionals sanitaris



🏥 @vallhebron pic.twitter.com/8A7t0Yqq1N — Salut (@salutcat) January 4, 2021

El Departament de Salut manté els horitzons i terminis de vacunació anunciats inicialment, malgrat els retards i problemes dels primers dies. "Accepto totes les disfuncions", ha afirmat aquest dilluns el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en la roda de premsa d'aquest dilluns en què s'han anunciat noves restriccions , però ha subratllat que aquestes no allunyen el calendari previst a mig i llarg termini per finalitzar el pla.Ha destacat que el repte fins ara no assolit de les 60.000 vacunes setmanals era una mitjana per aconseguir fer-ne 748.000 en tres mesos a tots els usuaris i treballadors de residències i al personal sanitari. Un calendari que segueix sent vigent, igual que es vol assolir la immunitat de grup "a finals de tardor o per Nadal de 2021". "És un pla de 365 dies i en portem quatre", ha avisat Argimon, que creu que "hi ha molts nervis".Una de les novetats anunciades, de fet, és que ja s'ha començat a vacunar el personal sanitari, un procés que es farà en paral·lel al de les residències i no després d'aquestes tal com estava previst inicialment. Sigui com sigui, Argimon s'ha compromès a seguir fent públiques totes les dades del procés de vacunació -traient pit conforme molts territoris no ho fan- i a donar explicacions periòdiques sobre com avança.Després dels retards dels primers dies en vacunes i neveres, l'impacte dels dies festius i la recollida dels consentiments, les vacunacions van més lentes del previst, tot i que el secretari de Salut Pública ha afirmat que ja s'han rebut noves dosis i que se n'han repartit 33.000 que ja s'estan subministrant. "En dues setmanes es recuperarà el decalatge" patit, ha pronosticat.Pel que fa als professionals d'infermeria que treballen en aquest procés, ha admès que "la gran majoria són gent que dobla la jornada laboral", perquè "ja no hi ha més gent per contractar" a les borses de treball. Per ara, n'hi hauria 6.000 d'inscrits, amb 3.500 que s'estarien formant i 500 treballant-hi a cada moment, en diferents torns.Alguns dels inscrits no haurien estat encara contactats, afirma Argimon, perquè la formació és diferent en l'estratègia en residències i en personal sanitari i els grups reben les instruccions de forma progressiva. Ha afirmat igualment que, a l'hora de vacunar tota la població, es comptarà també amb el sector sanitari privat, tot i que no n'ha donat més detalls.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha volgut tancar qualsevol polèmica amb els professionals d'infermeria, ja que "el compromís de les infermeres d'aquest país és brutal", el qual es demostraria amb les 6.000 persones inscrites per prendre-hi part. Quan hi hagi ritme rodat i s'hagin incorporat dies festius, ha pronosticat, s'accelerarà el nombre de vacunes subministrades diàriament.

