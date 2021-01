Fiscalia denuncia dos regidors de Compromís per intentar comprar el vot d'un altre

Fiscalia Anticorrupció ha interposat una denúncia contra dos regidors de Compromís de la localitat de Palma de Gandia (València) per un presumpte delicte de suborn pel suposat intent de comprar el vot d'un altre regidor per guanyar una moció de censura a l'alcaldia de la localitat.En un decret del passat 21 de desembre, consultat per Europa Press, la fiscal anticorrupció proposa al fiscal en cap la interposició de la denúncia davant el Jutjat d'Instrucció Degà de Gandia per al seu repartiment davant la presumpta comissió d'un delicte de suborn de l'article 424 del codi penal.La Fiscalia Anticorrupció va obrir a principis de desembre diligències d'investigació a aquests dos edils de Compromís per presumptament intentar comprar a un altre regidor de Palma de Gandia (València) per aconseguir tirar endavant una moció de censura amb l'objectiu d'expulsar l'alcaldessa de la localitat, Mari Trini Miñana.Fiscalia va iniciar una investigació en la qual comptava amb un enregistrament de la suposada conducta irregular d'ambdós edils. Segons informacions publicades, els regidors ara denunciats li van fer la promesa a un altre regidor de cobrar un sou més gran durant la legislatura i en el pròxim mandat.